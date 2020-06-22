2020/06/22 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة ان تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يشير إلى دخول البلاد بمرحلة وبائية خطيرة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، ان الوزارة تسعى لإنجاز مستشفيات سريعة سعة اربعمئة سرير مؤكدا انه لا يوجد علاج لكورونا حتى الآن..



واشار الى تكثيف الجهود من أجل استيعاب أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتابع التميمي ان نسبة الشفاء في العراق بلغت خمسة واربعين بالمئة والوفيات لافتا الى ان عدد الوفيات بالفيروس لكل مليون في العراق بلغ سبعة وعشرين فيما بلغ في الدول المتقدمة مئتين وخمسين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة : تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يشير إلى دخول العراق بمرحلة وبائية خطيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة : تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يشير إلى دخول العراق بمرحلة وبائية خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).