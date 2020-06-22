“بنك أوف اميركا” يقدم توقعات “مذهلة” عن أسعار النفط لهذا العام وحتى عام 2022

2020/06/22 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رفع “بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021، حيث رفع توقعاته لخام “برنت” للعام الجاري من 37 دولارا للبرميل إلى 43.70 دولار للبرميل.كذلك رفع توقعاته لخام “غرب تكساس الوسيط” إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا.وبالنسبة للعام 2021، فقد رفع البنك الأمريكي توقعاته لخام “برنت” في […]

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