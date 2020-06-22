2020/06/22 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم الشبيب الفايروس لم يأتِ الى العراق هذا الاسبوع ! فهو في العالم منذ اربعة شهور وفي العراق منذ ثلاثة، كونه جار ايران (السرور) ..!كانت الاصابات قليلة جدا وهناك محافظات...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارثة العراق الجديدة..من المتهم كورونا،الفساد،ايران،ام التعليم؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارثة العراق الجديدة..من المتهم كورونا،الفساد،ايران،ام التعليم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).