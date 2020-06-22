النظام الصحي المتهالك في العراق

2020/06/22 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي شأنه شأن كافة القطاعات الخدمية وغير الخدمية عانى القطاع الصحي في العراق من الإهمال بل والإساءة الشديدتين ما بعد الاحتلال الأمريكي في عام ٢٠٠٣.كان...أكمل القراءة ←

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