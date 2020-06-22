وزارة الصحة في الاقليم تعلن شفاء 1392 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/06/22 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كردستان.وقالت وزارة الصحة في بيان لها ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 3865 حالة اصابة، 916 في اربيل و2705 في السليمانية، و151 في دهوك و93 في حلبحة.واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من […]

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