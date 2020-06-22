2020/06/22 | 13:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعتزم إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).