الكتيبة الرابعة في مديرية مقاتلة الدروع تشارك في عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة في صلاح الدين

2020/06/22 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الكتيبة الرابعة في مديرية مقاتلة الدروع بهيئة الحشد الشعبي برفقة مديرية الامن في عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة في صلاح الدين التي انطلقت صباح اليوم.

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