النملة العظمى والحزب الديناصور... المتحف أو المزبلة؟ - فريدة حسين

2020/06/22 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_حسين يشكّل الحزب السياسي التاريخي قوة لامتناهية في عزّ جبروته وتحكّمه في المشهد السياسي العام باستحواذه على مفاتيح حل الأزمات طيلة مسار وحدته مع السلطة والنظام الحاكم في أي دولة من الدول - وعبر التاريخ - إذ تقدّم له صورة الحزب الديناصور الذي يتأقلم مع المستجدات، ليكون قادرا على تقديم الحلول وتشكيل التوافقات لإنهاء أي صراع مهما كان عصيا.



لكن المفارقة أنه بقدر قوة البداية تكون شدة وقع النهاية، فمصير أي ح ......





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