مابعد محمد وماركس؟/1 - عبدالامير الركابي

2020/06/22 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي مابعد محمد وماركس/1؟ يأتي ماركس بعد قرابة سته قرون على انتهاء الفعالية النبوية الختامية،ليختم من جهته اخر ممكنات الأحادية المجتمعية، بايصالها تصورا الى الحافة الأخيرة من احتمالات الانقلاب قبل ان تأخذ مثل هذه الاحتمالية بالاختفاء واقعيا بحكم البنية، بينما تتجلى هذه خارج المقصود والمستهدف كموضوع للتغيير الأكبر، ويومها يكون الفصل بين محطة القرن التاسع عشر الموحية بالانقلاب الطبقي الأخير، والمحطة ......





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