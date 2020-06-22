ردًا على محاولات تجيير قضاياهم “طائفيًا”.. وزارة الثقافة تتجه لانشاء تمثالين “نصفيين” لأحمد راضي وعلي هادي

2020/06/22 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين (أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي)، و(اللاعب الدولي السابق علي هادي) اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا.وبحسب بيان للمكتب الاعلام للوزير، فإنه “كلف مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة […]

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