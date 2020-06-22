الحكومة البريطانية تطلق مسودة “مدونة نادية مراد” لدعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

2020/06/22 | 13:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لندن اطلقت المملكة المتحدة مسودة “نادية مراد” البارزة لدعم الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بهدف تعزيز العدالة للناجين في جميع أنحاء العالم احتراماً وتقديراً للناشطة الايزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، “نادية مراد” وعملها الإنساني في خدمة الناجين من للعنف الجنسي.واعلن ممثل بريطانيا في اجتماع الامم المتحدة “لورد أحمد”، وزير …

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