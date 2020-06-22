بعد إساءة موظف فيها لأحمد راضي.. الثقافة تتوعد بإجراءات رادعة

2020/06/22 | 14:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدرت وزارة الثقافة بيانًا بشأن منشور نشره مدير دائرة شؤون المثقفين في الوزارة حسين القاصد، "أساء" من خلاله للنجم الرياضي الراحل أحمد راضي.

أعربت الثقافة عن أسفها الشديد لما بدر من أحد موظفيها على حسابه الشخصي في فيسبوك من إساءة بحق أحمد راضي

قالت الوزارة إنها "تعرب عن أسفها الشديد عما بدر من أحد موظفيها (من كادرها المتقدم) على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك بشأن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي جراء إصابته بوباء كورونا وهو ما يتعارض تمامًا مع مشروع الوزارة الثقافي والحضاري والاجتماعي، ورعايتها لجميع المبدعين العراقيين في داخل العراق وخارجه".

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أضاف البيان "والوزارة إذ تعزي شعبنا الكريم بوفاة الكابتن أحمد راضي وجميع ضحايا الجائحة وتسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان تؤكد رفضها لمثل هذه التصريحات المشينة التي لا تنسجم مع نهجها الرافض لكل أشكال الاستهانة بأرواح العراقيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية، كما أنها ماضية في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق صاحب المنشور كي تبقى الوزارة نموذجًا يحتذى به في تكريس المفاهيم الوطنية والإنسانية".

تابع البيان أنه "بناءً على ما تقدم واستنادًا إلى قانون انضباط موظفي الدولة وجه الوزير حسن ناظم بمنع تكرار هذه السلوكيات التي لا تنم على الإحساس بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا العراقي ورموزه في مختلف المجالات وأن أي سلوك من هذا النوع سيعرض الموظف المقصر إلى المساءلة القانونية".

وكان القاصد قد نشر منشورًا أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحق أحمد راضي، فيما طالب عدد من المثقفين باتخاذ إجراء رادع بفصل القاصد، خصوصًا وأنه صاحب منصب في وزارة الثقافة العراقية وتحدث بحسب رأيهم بلهجة طائفية ضد أحمد راضي.

لكن دار الشؤون الثقافية أصدرت بيانًا مغايرًا لبيان وزارة الثقافة، حيث قالت إنه "تعرضت صفحة المدير العام د حسين القاصد إلى تهكير ظهر أمس وفقد الوسيلة إلى الدخول إليها، وهنا نود أن نبين أن حالة التهكير تمت في نهاية الدوام، وقد كان أغلب الموظفين متواجدين وحاول استعادتها فلم يتمكن من ذلك".

أضاف البيان "وقد انتشرت في صفحات التواصل الاجتماعي صور لمنشور يبدو أن الذي هكر الصفحة هو الذي كتبه وفي المنشور إساءة إلى النجم الكروي الراحل أحمد راضي رحمه الله وأننا إذ نعزي الوسط الرياضي وجماهير الكرة العراقية والعربية برحيل نجم المنتخب الوطني، نستنكر وبشدة الهجمة الشعواء التي حاول البعض من ضعاف النفوس زج اسم المدير العام في مهاترات فيسبوكية في غنى عنه، مبينًا "علمًا أنه كتب توضيحًا في صفحة الثانية لكنها تهكرت وأغلقت أيضًا".

قال هشام الهاشمي إن وزير الثقافة أقال حسين القاصد بعد إظهار كراهيته لأحمد راضي وبعد غضب حصل في مواقع التواصل الاجتماعي

من جهته، كتب الخبير الأمني هشام الهاشمي تغريدة رصدها "ألترا عراق"، أنه "في خطوة للتهدئة من غضب جمهور الكابتن أحمد راضي "رحمه الله" وزير الثقافة حسن ناظم يعفي "حسين القاصد" من منصبه كمدير عام منسب على ملاك وزارة الثقافة، وفق إجراءات رادعة بعد منشور له أظهر كراهيته للراحل أحمد راضي، ومن أجل المحافظة على السلم الاجتماعي تم اعفاؤه من منصبه وإلغاء تكليفه".

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