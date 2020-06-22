محمد منير يستعد لطرح “الناس في بلادي”

2020/06/22 | 14:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتهى النجم المصري محمد منير من تسجيل أغنية “الناس في بلادي”، ويتم طرحها خلال أيام، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 حزيران/يونيو.وتعد أغنية “الناس في بلادي” آخر ما كتبه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وهي من إنتاج الشركة “العالمية” التي أنتجها خصيصا لإهدائها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري […]

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