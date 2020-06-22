بعد أحمد راضي.. وفاة نجم كروي عراقي سابق آخر

2020/06/22 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي اليوم الاثنين، نجم الكرة العراقية الدولي السابق نوري ذياب، وذلك بعد يوم واحد على وفاة النجم الدولي احمد راضي.نوري ذياب الدليمي من مواليد 1943 مهاجم الفرقة الثالثة والمنتخب العسكري والوطني اكثر من عشر سنوات، ومن ابرز انجازاته كانت بطولة الجيوش العربية في سوريا عام 1965 وبطولة معرض طرابلس الدولي سنة 1966 في ليبيا […]

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