اصابة 231 شخصا بكورونا في ذي قار

2020/06/22 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر طبي ، اليوم الاثنين ، عن اصابة 231 شخصا بفيروس كورونا في المحافظة .وقال المصدر ان ” الفحوصات المختبرية اكدت اصابة 231 حالة جديدة بفيروس كورونا “.ونوه الى ان ” الحصيلة تعد الاعلى في عدد الاصابات المسجلة في المحافظة منذ تفشي الفيروس “.

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