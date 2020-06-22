اتحاد ويفا يعزي بوفاة أحمد راضي وينظم بطولة دولية تحمل اسمه

2020/06/22 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) خالص تعازيه الى الشعب العراقي والأسرة الرياضية وعائلة الفقيد بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية، الكابتن أحمد راضي.

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