الصحة العراقية تنذر بدخول البلاد في مرحلة وبائية خطيرة

2020/06/22 | 14:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، إن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، ينذر بدخول البلاد مرحلة وبائية خطيرة....

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