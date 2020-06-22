في سوريا.. “الأسَد” بمواجهةِ غَضب الأقلّيات

2020/06/22 | 14:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترافقت الاحتجاجاتُ المناهِضة لـ #بشار _الأسد في مدينة #السويداء ذات الغالبية الدرزية؛ بغضبٍ واضح وبشكلٍ متزايد لدى الطائفة العلوية، التي ينحدر منها الرئيس السوري الذي كان يأمل في الاحتفال، بشكلٍ مختلف تماماً، بالذكرى العشرين لوصوله…

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