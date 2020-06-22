الشراكة في الهدم

2020/06/22 | 14:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي… لو جمعنا ماكتبناه نحن الكتاب نقدا وقدحا، بحق مسؤولي البلد وساسته منذ عام 2003 -السابقون واللاحقون- وتقصيراتهم المتعمدة وغير المتعمدة، لا أظن مكتبة بحجم قصر شعشوع بإمكانها احتواء كل تلك الكتابات.ولعل في قول نزار قباني: “الحرف عندي نزيف دائم..والحرف عندك ماتعدى الإصبعا…” وصفا مطابقا الى حد كبير لما نعانيه، […]

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