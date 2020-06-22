في العراق.. اعتداءات على الأطباء من ذوي المصابين بـ”كورونا”

2020/06/22 | 14:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تبدو الأجواء مشحونة بالعنف في بعض مستشفيات #العراق، ولا سيما الاعتداءات التي تصدر عن ذوي بعض المصابين بفيروس “#كورونا” الجديد.وأكد عضو خلية الأزمة في #البرلمان_العراقي علي الغانمي، حاجة المستشفيات التي تعالج مصابي فيروس…

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