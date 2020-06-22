بنك “أوف أمريكا” يرفع توقعاته لأسعار النفط

2020/06/22 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع “بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار النفط في 2020 و2021، حيث رفع توقعاته لخام “برنت” للعام الجاري من 37 دولارا للبرميل إلى 43.70 دولار للبرميل.كذلك رفع توقعاته لخام “غرب تكساس الوسيط” إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا.وبالنسبة للعام 2021، فقد رفع البنك الأمريكي توقعاته لخام “برنت” في 2021 إلى 50 دولارا ولخام “غرب تكساس […]

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