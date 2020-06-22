عضو بالمالية النيابية: توزيع رواتب الموظفين مرهون بجلسة الأربعاء والتصويت على قانون الاقتراض

2020/06/22 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بخاص

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، حنين القدو، الاثنين (22 حزيران 2020)، أن تأجيل صرف رواتب الموظفين في موعدها من عدمه يتعلق بقضية في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جلسة يوم الأربعاء للبرلمان، مخصصة للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وإذا تم التصويت على هذا القانون، فهذا سيحل مشكلة الرواتب لهذا الشهر والأشهر القادمة، وسيكون صرفها في موعدها دون اي تأخير او تأجيل".

وأضاف، أن "وزارة المالية، فعلاً ليس لديها السيولة الكافية لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولهذا سيتم التصويت على قانون الاقتراض الخارجي والداخلي، حتى تكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب، فدفع الرواتب متوقف على تشريع القانون يوم الأربعاء المقبل".

وكشف القدو، في وقت سابق من اليوم، عن تفاصيل استضافة وزير المالية علي علاوي في البرلمان لبحث قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فيما أوضح عددا من القرارات التي أصدرت خلال الاجتماع.

وقال القدو، في تصريح صحفي إنه "جرى في الاجتماع تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية".

وأضاف، أن "اللجنة المالية طالبت الحكومة بتقديم قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب"، مبيناً أن "البلد يحتاج لإجراءات آنية ووضع ستراتيجية للمستقبل لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة".

وأوضح القدو، أن "الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 ترليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لاكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية".

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