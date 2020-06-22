2020/06/22 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة نجم الكرة العراقية السابق نوري ذياب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ بغداد
توفي اليوم الاثنين،(22 حزيران 2020)،نجم الكرة العراقية السابق الدولي السابق نوري ذياب.
وك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة نجم الكرة العراقية السابق نوري ذياب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة نجم الكرة العراقية السابق نوري ذياب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).