وفاة نجم الكرة العراقية السابق نوري ذياب

2020/06/22 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

توفي اليوم الاثنين،(22 حزيران 2020)،نجم الكرة العراقية السابق الدولي السابق نوري ذياب.

وك...





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