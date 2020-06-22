العثور على ورشتين لتصنيع العبوات وأربعة أنفاق تابعة لداعش في صلاح الدين

2020/06/22 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين (22 حزيران 2020) العثور على ورشتين لتصنيع العبوات وأربعة أنفاق تابعة لداعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات المنفذة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وخلال عمليات أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، تمكنت من العثور على 11 عبوة ناسفة و9 أوكار تحتوي ملابس وفرش ومواد غذائية، فضلا عن العثور على ورشتين لتصنيع العبوات، و4 أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدة "التعامل معها أصوليا".





قبل ذلك، أعلنت خلية الاعلام الامني، أن القوات الأمنية دمرت زوارق تابعة لمسلحي داعش قرب ناحية آمرلي، التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، أن "اللواء الثاني في فرقة الرد السريع باشر بعمليات ابطال العراق المرحلة الثالثة ضمن قاطع المسؤولية، ودمر عددا من الزوارق لعناصر عصابات داعش، في نهر اقصو في شمال غرب امرلي".

واشارت الى أن "عملية التطهير ما زالت مستمرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت قيادة العمليات المشتركة، المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق".

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين (2 حزيران 2020)، تفاصيل عملية" ابطال العراق الثالثة" وابرز اهدافها العسكرية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية ابطال العراق الثالثة العسكرية

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الامني، الإثنين (22 حزيران 2020) أن القوات الأمنية دمرت زوارق تابعة لمسلحي داعش قرب ناحية آمرلي، التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، أن "اللواء الثاني في فرقة الرد السري

بغداد اليوم-بغداد

أطلقت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين (22 حزيران 2020) المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق".

وقال الفريق الركن، عبد الامير كامل عبد الله الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجل

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