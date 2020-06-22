بدعم من الUSAID، اكمال مشروع تأثيث قاعات القرى الكاكائية

2020/06/22 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – قرية وردك جهزت منظمة خازر لحماية حقوق الكاكائية ضمن برنامج “تعافي” عدد من قاعات المناسبات في قرى الكاكائية بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الUSAID.شمل المشروع قرى، (وردك، كزكان، المجيدية، تل اللبن) حيث تم تجهيز قاعات هذه القرى بالاجهزة الكهربائية بما فيهم اجهزة التكييف والثلاجات والمولدات والمفروشات الارضية بالإضافة الى الكراسي …

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