وكالة: روسيا ترى أن سعر 40-50 دولارا لبرميل النفط عادل ومتوازن

2020/06/22 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله يوم الاثنين إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن.

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