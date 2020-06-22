2020/06/22 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز _ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: روسيا ترى أن سعر 40-50 دولارا لبرميل النفط عادل ومتوازن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله يوم الاثنين إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: روسيا ترى أن سعر 40-50 دولارا لبرميل النفط عادل ومتوازن) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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