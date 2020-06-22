2020/06/22 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت هيئة المنافذ الحدودية، إن تعظيم الايرادات وارتفاع الارقام الاخيرة لم يأتي بتدخل قوى امنية ضبطت المنافذ، بل من متابعة الهيئة للمنافذ وتصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “هيأة المنافذ الحدودية تؤكد لغاية اللحظة لم تباشر اي جهه امنية في تعزيز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تكشف أسباب ارتفاع ايراداتها مؤخرًا.. هل تدخلت جهة أمنية؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تكشف أسباب ارتفاع ايراداتها مؤخرًا.. هل تدخلت جهة أمنية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).