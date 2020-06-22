2020/06/22 | 15:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يوجه وزارة الشباب باعلان الحداد لثلاثة ايام على رحيل احمد راضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يوجه وزارة الشباب باعلان الحداد لثلاثة ايام على رحيل احمد راضي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يوجه وزارة الشباب باعلان الحداد لثلاثة ايام على رحيل احمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).