بعد إصابة 70 نائبا.. مقرر البرلمان يحذر من كارثة في حال انعقاد جلسة الاربعاء المقبل

2020/06/22 | 15:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت مقررة مجلس النواب، من "كارثة كبيرة" في حال إنعقاد جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.وقالت خديجة علي في تصريح تابعته " كلكامش برس "، ان "جلسة البرلمان ستعقد يوم الأربعاء المقبل للنظر في أمر الاقتراض لكن نظرا لتزايد عدد الإصابات والملامسين بالإضافة الى النواب والموظفين العاملين بقبة البرلمان المعرضين للإصابة ونقلها للآخرين ما قد يولد كارثة عظيمة إذا ما أخذنا المنظومة الصحية المشلولة في مجلس النواب وبالعراق بشكل عام".وأضافت، ان "على مجلس النواب وبدلاً من ان يسبب ذلك كارثة صحية بإصابة النواب او نقلها للحمايات والعاملين في البرلمان ندعو لعقد الجلسات إلكترونياً".وبينت علي، "هناك عدد من النواب والإعلاميين والموظفين قد يكونوا مصابين لكنهم يجهلون إصابتهم واذا لم يتخذوا الاجراءات الوقائية كإرتداء الكمامة او القفازات وغيرها بالتالي ينشر المرض بدون ان يعرف ونحن تفادياً لأي إشكال صحي وحل مشكلة الاقتراض التي تشمل الرواتب وحتى لا نؤخر الوضع المالي للبلد والاقتصادي وتوقفه على تصويت النواب نرى لو ان الجلسات تكون الكترونية".وكانت رئاسة مجلس النواب وجهت أمس بعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون الإقتراض الداخلي والخارجي بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً.وكشف مصدر برلماني، اليوم الاثنين، عن وجود قرابة 70 اصابة بفيروس كورونا في مجلس النواب العراقي.واوضح المصدر لـ "كلكامش برس"، ان "قرابة 30 نائبا في مجلس النواب تاكدت اصابتهم بالفيروس، لافتا الى ان سبب انتشار الاصابات بين النواب كان في الجلسة الاخيرة للبرلمان ".واضاف، ان " اغلب النواب يحتسون الشاي في الكافتيريا وهناك سخان واحد لمياه الشاي ، موضحا ان هناك نائبا مصابا استعمل السخان مما ادى الى اصابة زملاءه ".واشار المصدر، الى ان" هناك اكثر من 40 موظفا في مجلس النواب مصابون بكورونا واحدهم بمنصب مدير عام وبعضهم في حالة خطرة".

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