“غوانتانامو عفرين”: روايات مرعبة للتعذيب في سجون الفصائل السورية المعارضة

2020/06/22 | 15:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى مختطفون سابقون، في سجون فصائل #المعارضة_السورية_المسلحة، الموالية لتركيا، بروايات مرعبة حول ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات، تراوحت ما بين الاغتصاب، الصعق بالكهرباء، نزع الأظفار، الكي بالنار، الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية والإعدام بالخازوق.

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