رونالدو يرفع راية التحدي بعد صدمة الكأس

2020/06/22 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حرص كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، على توجيه رسالة قوية قبل مواجهة بولونيا، مساء اليوم الإثنين، في أول مباراة للسيدة العجوز بعد خسارة لقب كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد سقط في نهائي الكأس أمام نظيره نابولي، بركلات الترجيح، بعدما حقق فريق الجنوب الفوز بنتيجة (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وكتب رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل إنستجرام، رسالة طالب فيها بعدم الاستسلام والتركيز على الأهداف المقبلة.

ونشر الدون، صورة له بقميص تدريبات يوفنتوس، وكتب “لا تستسلم أبدًا، دائمًا ركز على الهدف التالي، معًا”، في رسالة اعتبرتها صحيفة توتو سبورت، بمثابة تحذير لفريق بولونيا.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه.

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