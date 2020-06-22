تعرف على المباريات المتبقية للريال والبارسا في “الليغا”

2020/06/22 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة، بعد فوزه أمس على ريال سوسييداد (2-1) واكتفاء الفريق الكتالوني بالتعادل السلبي مع إشبيلية.ويتصدر الريال ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 65 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط،، وذلك قبل ثماني مراحل من نهاية منافسات “الليغا”.ونستعرض […]

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