2020/06/22 | 15:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف عدد من مشاريع مجاري البصرة ابرزها 4 خطوط ناقلة بمركز المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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