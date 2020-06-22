خلايا الكاتيوشا تلجأ إلى “القصف عن قرب”.. القوات الأمنية تنقذ مطار بغداد من هجوم جديد

2020/06/22 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، العثور على صاروخي كاتيوشا معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد قرب مطار بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “القوات الأمنية تعثر على منصة لاطلاق الصواريخ بعد ظهر اليوم الإثنين، وبداخلها صاروخين نوع كاتيوشا معدة للاطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي […]

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