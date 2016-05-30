2020/06/22 | 15:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، إحباط هجوم بصاروخي كاتيوشا كانا معدين للإطلاق في بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ، وبداخلها صاروخين نوع كاتيوشا معدين للاطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت بالقول، إن قوات الأمن "تشرع بتفكيكها".

والأسبوع الماضي، شن مجهولون ثلاث هجمات بصواريخ الكاتيوشا استهدفت مطار بغداد الدولي ومعسكر التاجي والمنطقة الخضراء وسط بغداد، وهي أماكن تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على مواقع تضم أمريكيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم بصاروخي كاتيوشا في بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط هجوم بصاروخي كاتيوشا في بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).