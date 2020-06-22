الحشد الشعبي يطهر قريتين من مخلفات “داعش” شرق صلاح الدين

2020/06/22 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطهرت مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، قريتي الزركة والصيادي من مخلفات “ داعش” شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي طهرت قريتي الزركة والصيادي بالكامل من العبوات الناسفة والألغام التابعة لداعش في صلاح الدين”.وأضاف البيان، أنه “تم رفع العديد من العبوات […]

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