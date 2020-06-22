العثور على منصة بداخلها صاروخين معدة للاطلاق جنوب غربي بغداد

2020/06/22 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين، العثور على منصة بداخلها صاروخين معدّين للإطلاق جنوب غربي بغداد.

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