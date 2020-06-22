2020/06/22 | 15:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الاثنين، إحكام الرقابة ومضيها في تعظيم إيرادات الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تؤكد احكام الرقابة ومضيها في تعظيم إيرادات الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تؤكد احكام الرقابة ومضيها في تعظيم إيرادات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).