2020/06/22 | 15:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد موجة سخرية على مواقع التواصل.. اعفاء طبيب بيطري من ادارة مركز صحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد موجة سخرية على مواقع التواصل.. اعفاء طبيب بيطري من ادارة مركز صحي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد موجة سخرية على مواقع التواصل.. اعفاء طبيب بيطري من ادارة مركز صحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).