المنافذ الحدودية تصدر بيانا بشأن وصول قوة أمنية اليها

2020/06/22 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، توضيحا بشأن مسك المعابر من قبل قوات أمنية وتعظيم إيرادات الدولة.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “لغاية اللحظة لم تباشر اي جهة امنية في تعزيز الواقع الامني منافذنا الاتحادية”، موضحة أن “الارقام التي ذكرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تناولت ارتفاع الايرادات في ثلاثة أيام […]

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