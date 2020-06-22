القبض على متهمين اثنين قاما بقتل فتاة عام 2017 في بغداد

2020/06/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (22 حزيران 2020)، القبض على متهمين بجريمة خطف وقتل وآخر بسرقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكتب مكافحة اجرام (حسينية المعامل) تمكن من التوصل الى متهمين اثنين وإلقاء القبض عليهما بعد البحث والتحري لقيامهما بخطف وقتل فتاة شرق العاصمة بغداد عام 2017 حيث تم تسجيل الحادث في حينها ضد مجهول، وتم توقيفهما وفق المادة 406 ق.ع".

وأضاف البيان، أنه "على صعيد آخر قامت مفارز مكتب مكافحة اجرام (ابي غريب) بإلقاء القبض على متهم بالسرقة وفق المادة 444 ق.ع واعترافه بعد مواجهته بالأدلة بسرقة احدى الدور السكنية مبلغ مالي قدره (مليوني دينار عراقي مع مصوغات ذهبية اخرى) في جانب الكرخ من العاصمة ، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين لينالوا جزائهم العادل".

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين (22 حزيران 2020)، القوات الأمنية تفكك منصة لإطلاق الصواريخ غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ بعد ظهر اليوم الإ

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين (22 حزيران 2020) العثور على ورشتين لتصنيع العبوات وأربعة أنفاق تابعة لداعش في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "القوات المنفذة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وخلال عمليات أبطال

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين (2 حزيران 2020)، تفاصيل عملية" ابطال العراق الثالثة" وابرز اهدافها العسكرية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية ابطال العراق الثالثة العسكرية

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