2020/06/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-النجف
أفاد مصدر طبي، الإثنين (22 حزيران 2020) بتسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف.
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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