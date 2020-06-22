النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي، الإثنين (22 حزيران 2020) بتسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف.

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