النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا


النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/06/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي، الإثنين (22 حزيران 2020) بتسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النجف تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links