وزير الشباب والرياضة يوجه بإعلان الحداد ثلاثة ايام ترحما على احمد راضي

2020/06/22 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين،( ٢٢-٦-٢٠٢٠)، دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الاثنين ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا.

وأشار الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن،" الحداد سيشمل نشاطات الوزارة والمؤسسات الرياضية التابعة لها في محافظات العراق كافة، كما وجه بتسمية عدد من ملاعب وقاعات الوزارة باسماء المتوفين من الشباب والرياضيين الذين وافتهم المنية جراء الڤيروس القاتل، فضلاً عن طباعة صور كبيرة لـ فقيدي الكرة العراقية "احمد راضي" و "علي هادي"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتثبيتها بـ اماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما".

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بغداد اليوم/ بغداد

توفي اليوم الاثنين،(22 حزيران 2020)،نجم الكرة العراقية السابق الدولي السابق نوري ذياب.

وكان الراحل قد مثل المنتخبات الوطنية العراقية جميعها واندية الفرقة الثالثة وصلاح الدين.

ذياب عاصر الجيل الذهبي للكرة العراق

بغداد اليوم/ متابعة

قدم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) خالص تعازيه الى الشعب العراقي والأسرة الرياضية وعائلة الفقيد بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية، الكابتن أحمد راضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ويفا، ديم

بغداد اليوم/ بغداد

قرّرت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، وفاءً وإكراماً لروح أسطورة الكرة العراقية، الكابتن أحمد راضي، الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته بفايروس كورونا الذي لم يمهله طويلاً.





وذكرت الهيأة

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