وزارة الصحة: رفع دعوى قضائية ضد المعتدين على مدير مستشفى الشيخ زايد

2020/06/22 | 15:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين، الاعتداء على مدير مستشفى الشيخ زايد وعدد من الأطباء، فيما اكدت رفعها دعوى قضائية ضد المعتدين.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنها “تستنكر الاعتداء السافر الذي حصل على مدير مستشفى الشيخ زايد وعدد من الاطباء في المستشفى اثناء تأديتهم واجبهم”.وأعربت، عن “إدانتها هذه التصرفات الآثمة […]

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