2020/06/22 | 15:35 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكربولي: مصير المعتقلين مجهولا بين تفشي كورونا في السجون وانكار الداخلية والعدل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: مصير المعتقلين مجهولا بين تفشي كورونا في السجون وانكار الداخلية والعدل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: مصير المعتقلين مجهولا بين تفشي كورونا في السجون وانكار الداخلية والعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).