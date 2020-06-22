الكاظمي يعلن عن إعداد 'ورقة بيضاء' للإصلاحات المرتقبة

2020/06/22 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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الكاظمي يؤكد أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة

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