2020/06/22 | 16:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقنعة كوردية انتشرت مؤخرا في اقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كمامات كوردية".. سلاح جديد لمواجهة كورونا في أربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كمامات كوردية".. سلاح جديد لمواجهة كورونا في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).