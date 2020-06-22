الكاظمي يجتمع مع لجنة الاقتصاد النيابية ويؤكد اعداد ’’ورقة بيضاء’’ للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية

2020/06/22 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعا مع لجنة الاقتصاد النيابية، فيما أكد اعداد ’’ورقة بيضاء’’ للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن الاخير "عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد".

واستمع الكاظمي لـ "مقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة".

وأكد الكاظمي على "أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها، مبينا حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب ، حيث إن هذا التواصل ينعكس ايجابا على سير الأوضاع في العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها، مبينا ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

وأشار الكاظمي الى أن "سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حاليا، ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد".

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