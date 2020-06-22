محافظ كربلاء يصدر بيانا بشان حريق المستشفى التركي ويؤكد: لن يؤثر على موعد الافتتاح

2020/06/22 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدر محافظ كربلاء نصيف الخطابي بيانا بشأن الحريق الذي اندلع اليوم في المستشفى التركي بالمحافظة، مؤكدا ان الحريق لن يؤثر على افتتاح المستشفى المزمع قريبا.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “على خلفية اندلاع حريق في بناية المستشفى التركي امر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي باجراء تحقيق فوري […]

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