نائب: عدد من النواب تشافوا من كورونا والاربعاء سنصوت على قانون الاقتراض

2020/06/22 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد النائب أمجد العقابي، الاثنين، أن عدداً من أعضاء مجلس النواب أصيبوا بفيروس كورونا لكنهم تماثلوا للشفاء، مبينا أن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على قانون الاقتراض.وقال العقابي لـ /المعلومة/ إن “عددا من أعضاء السلطة التشريعية تعافوا من كورونا بعد إصابتهم بالفيروس خلال الأيام الماضية”.دون الإفصاح عن أسامائهم.وأَضاف، أن “الاربعاء المقبل […]

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